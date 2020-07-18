Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Hindistan’da 1 milyon Brezilya’da 2 milyon vaka

’da 1 milyon ’da 2 milyon vaka

Giriş Tarihi: 18.7.2020 ABONE OL
Hindistan’da 1 milyon Brezilya’da 2 milyon vaka
Dünya genelinde Kovid- 19 vakaları 14 milyonu geçti, ölü sayısı 600 bine yaklaştı.
Hindistan: Vakalar bir aydan kısa sürede iki katına çıktı. Vakalarının sayısı 1 milyona ulaştı. 694 kişi daha öldü.
Brezilya: Kovid'e yakalanan kişi sayısı 2 milyonu geçti. Ölenlerin sayısı 76 bini aştı.
ABD: Günlük 79 bin vaka artışıyla yeni rekor kırıldı. Ölenlerin sayısı 635 artarak 141 bin 753'e yükseldi.
İspanya: Mayıs başından bu yana 580 kişi ile en yüksek vaka artışı yaşandı.
Avustralya: Melbourne'de 317 ile yine rekor artış var.
BM: Kovid ile mücadele için 10.9 milyar dolar talep edildi.
Rusya: Vaka sayısı 759 bin 203 oldu. Ölümler ise 12 bini geçti.
Güney Kore: 60 yeni Kovid-19 vakası görüldü.
İran: 105 yaşındaki bir kadın koronavirüsü yendi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Hindistan’da 1 milyon Brezilya’da 2 milyon vaka
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA