Hindistan’da 1 milyon Brezilya’da 2 milyon vaka

Dünya genelinde Kovid- 19 vakaları 14 milyonu geçti, ölü sayısı 600 bine yaklaştı.
Hindistan:
Vakalar bir aydan kısa sürede iki katına çıktı. Vakalarının sayısı 1 milyona ulaştı. 694 kişi daha öldü.
Brezilya:
Kovid'e yakalanan kişi sayısı 2 milyonu geçti. Ölenlerin sayısı 76 bini aştı.
ABD:
Günlük 79 bin vaka artışıyla yeni rekor kırıldı. Ölenlerin sayısı 635 artarak 141 bin 753'e yükseldi.
İspanya:
Mayıs başından bu yana 580 kişi ile en yüksek vaka artışı yaşandı.
Avustralya:
Melbourne'de 317 ile yine rekor artış var.
BM:
Kovid ile mücadele için 10.9 milyar dolar talep edildi.
Rusya:
Vaka sayısı 759 bin 203 oldu. Ölümler ise 12 bini geçti.
Güney Kore:
60 yeni Kovid-19 vakası görüldü.
İran:
105 yaşındaki bir kadın koronavirüsü yendi.