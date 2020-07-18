Hindistan’da 1 milyon Brezilya’da 2 milyon vaka

Dünya genelinde Kovid- 19 vakaları 14 milyonu geçti, ölü sayısı 600 bine yaklaştı.Vakalar bir aydan kısa sürede iki katına çıktı. Vakalarının sayısı 1 milyona ulaştı. 694 kişi daha öldü.Kovid'e yakalanan kişi sayısı 2 milyonu geçti. Ölenlerin sayısı 76 bini aştı.Günlük 79 bin vaka artışıyla yeni rekor kırıldı. Ölenlerin sayısı 635 artarak 141 bin 753'e yükseldi.Mayıs başından bu yana 580 kişi ile en yüksek vaka artışı yaşandı.Melbourne'de 317 ile yine rekor artış var.Kovid ile mücadele için 10.9 milyar dolar talep edildi.Vaka sayısı 759 bin 203 oldu. Ölümler ise 12 bini geçti.60 yeni Kovid-19 vakası görüldü.105 yaşındaki bir kadın koronavirüsü yendi.