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'de Kovid-19 salgınında ölü sayısı 400'e çıktı

'de yeni tip (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 400'e yükselirken, vaka sayısı 49 bini aştı.

AA
Giriş Tarihi: 18.7.2020 22:56 ABONE OL
İsrail'de Kovid-19 salgınında ölü sayısı 400'e çıktı

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 8 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 400'e ulaştığı, 1745 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 49 bin 204'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada hastalardan 217'sinin durumunun ağır olduğu, 21 bin 302 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

AKTİF VAKA SAYISI 27 BİNİ GEÇTİ
Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 27 bin 502'ye ulaştı.

Tel Aviv yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlaması getirilmişti.



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İsrail'de Kovid-19 salgınında ölü sayısı 400'e çıktı
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