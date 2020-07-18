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Son Dakika Haberi: Corona virüsü hakkında çarpıcı rapor! "Kovid-19’dan ve sorumlu"

Corona virüsü ile ilgili son dakika raporu geldi. Merkezi Kanada’nın başkenti Ottawa’da bulunan Macdonald-Laurier Enstitüsü ve Kanada Güvenlik Araştırma Grubu tarafından ortaklaşa hazırlanan bir raporda, ve Kovid-19’un yayılması konsunda sorumlu tutuldu. . Raporda hükümetlerin Çin ve İran'ı cezalandırmak için İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, DSÖ Genel Direktörlüğü, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve BM Güvenlik Konseyi gibi uluslararası kuruluşlara dava boyutunda başvurularda bulunmaları gerektiği kaydedildi.

Giriş Tarihi: 18.7.2020 18:59 Son Güncelleme: 18.7.2020 19:01 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Corona virüsü hakkında çarpıcı rapor! Kovid-19’dan Çin ve İran sorumlu

"Kovid-19 salgını ve gizlenmesinde otoriter rejimlerin sorumluluğunu araştırmak" başlıklı raporda, ve 'ın Kovid-19'un örtbasından sorumlu tutulması gerektiği belirtiliyor. Raporda, "Bu durum hala gelişmekle birlikte, hem Çin hem de İran rejimlerinin kritik ilk günlerinde salgının kanıtlarını gömdüğüne, halkın sağlık ve güvenliği pahasına güç veya istikrarı korumaya çalışmayı seçtiğine dair güçlü kanıtlar var. Bu iki ülke virüsle ilgili kasıtlı olarak eksik raporlama, uluslararası toplumdan ve kendi vatandaşlarından, gelen salgının kapsamını gizleme ve halk sağlığını korumak için bilgi açıklayanları susturma yoluna gittiler." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika Haberi: Corona virüsü hakkında çarpıcı rapor! Kovid-19’dan Çin ve İran sorumlu

Raporda, Kanada ve diğer hükümetlerin ve 'dan hesap sormak için izleyebilecekleri yasal yollar olduğu belirtilerek iki ülkenin; Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası sağlık düzenlemeleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü ve Biyolojik Silahlar Konvansiyonu gibi uluslararası anlaşmalarda belirtilen uluslararası yasal yükümlülüklerini ihlal ettikleri savunuldu.

Son Dakika Haberi: Corona virüsü hakkında çarpıcı rapor! Kovid-19’dan Çin ve İran sorumlu

Raporda hükümetlerin ve 'ı cezalandırmak için İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, DSÖ Genel Direktörlüğü, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve BM Güvenlik Konseyi gibi uluslararası kuruluşlara dava boyutunda başvurularda bulunmaları gerektiği kaydedildi.

Son Dakika Haberi: Corona virüsü hakkında çarpıcı rapor! Kovid-19’dan Çin ve İran sorumlu
Son Dakika Haberi: Corona virüsü hakkında çarpıcı rapor! Kovid-19’dan Çin ve İran sorumlu
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Son Dakika Haberi: Corona virüsü hakkında çarpıcı rapor! "Kovid-19’dan Çin ve İran sorumlu"
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