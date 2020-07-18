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CEO'su cinayetinde SON DAKİKA gelişmesi! Fahim Saleh evinde başı ve uzuvları kesilmiş halde bulunmuştu

girişimcisi New York'taki evinde başı ve uzuvlarının elektrikli testereyle parçalanmış halde bulunmuştu.ABD medyası, 33 yaşındaki Saleh'in korkunç bir şekilde öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturmada son dakika gelişmesi yaşandı.

Giriş Tarihi: 18.7.2020 10:08 Son Güncelleme: 18.7.2020 10:22 ABONE OL
Teknoloji CEO'su Fahim Saleh cinayetinde SON DAKİKA gelişmesi! Fahim Saleh evinde başı ve uzuvları kesilmiş halde bulunmuştu

ABD'nin, önde gelen bir girişimcilerinden ahim Saleh'in ölümü sonrası başlatılan soruşturma kapsamında asistanı Tyrese Devon Haspil gözaltına alındı.

Teknoloji CEO'su Fahim Saleh cinayetinde SON DAKİKA gelişmesi! Fahim Saleh evinde başı ve uzuvları kesilmiş halde bulunmuştu

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Saleh'e finansal işlerinden sorumlu olan 21 yaşındaki Tyrese Devon Haspil'in zimmetine 100 bin dolar geçirdi.

Aynı habere göre, 33 yaşındaki CEO hesaplarını inceledikten sonra bu durumu fark etti ve bunun üzerine gerçekleşti.


Teknoloji CEO'su Fahim Saleh cinayetinde SON DAKİKA gelişmesi! Fahim Saleh evinde başı ve uzuvları kesilmiş halde bulunmuştu

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan New York Polis Departmanı dedektifi Rodney Harrison ise Haspil'in kurbana yüklü miktarda borcu bulunduğunu açıkladı.

Yetkililer borcun boyutu hakkında açıklama yapmazken Haspil'in ikinci dereceden işlemek suçundan yargılanacağını duyurdu.

Teknoloji CEO'su Fahim Saleh cinayetinde SON DAKİKA gelişmesi! Fahim Saleh evinde başı ve uzuvları kesilmiş halde bulunmuştu

UZUVLARI ELEKTRİKLİ TESTERE İLE KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

ABD medyasında yer alan haberlere göre, 33 yaşındaki 'in başı ve uzuvlarının elektrikli testereyle parçalanmış halde bulunmuştu.

Teknoloji CEO'su Fahim Saleh cinayetinde SON DAKİKA gelişmesi! Fahim Saleh evinde başı ve uzuvları kesilmiş halde bulunmuştu

FAHİM SALEH KİMDİR?

Bangladeş göçmeni bir ailenin oğlu olan Saleh, ilk şirketini lisedeyken kurdu. Saleh, Nepal ve Bangladeş'te taksi, kurye ve yemek siparişi hizmetleri veren Pathao ile Nijerya'daki Uber benzeri motosiklet taksi uygulaması Gokada platformlarının kurucularındandı.

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Teknoloji CEO'su Fahim Saleh cinayetinde SON DAKİKA gelişmesi! Fahim Saleh evinde başı ve uzuvları kesilmiş halde bulunmuştu
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