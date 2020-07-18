Teknoloji CEO'su Fahim Saleh cinayetinde SON DAKİKA gelişmesi! Fahim Saleh evinde başı ve uzuvları kesilmiş halde bulunmuştu

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Saleh'e finansal işlerinden sorumlu olan 21 yaşındaki Tyrese Devon Haspil'in zimmetine 100 bin dolar geçirdi.



Aynı habere göre, 33 yaşındaki CEO hesaplarını inceledikten sonra bu durumu fark etti ve cinayet bunun üzerine gerçekleşti.





