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'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 142 bin 883'e yükseldi

'de yeni tip (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 803 artarak 142 bin 883'e çıktı.

AA
Giriş Tarihi: 19.7.2020 18:14 Son Güncelleme: 19.7.2020 18:15 ABONE OL
ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 142 bin 883'e yükseldi

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 64 bin 329 artışla 3 milyon 885 bin 430'a ulaştı.

ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 142 bin 883'e yükseldi

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 803 artarak 142 bin 883'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında 'yi 2 milyon 75 bin 246 ile Brezilya, 1 milyon 86 bin 476 ile Hindistan ve 771 bin 546 vakayla Rusya izliyor.

ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 142 bin 883'e yükseldi

New York

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, 'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta 433 bin 314 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 552 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 142 bin 883'e yükseldi

New York'u 383 bine yakın vakayla California ile 337 binden fazla vakayla Florida takip ediyor.

'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 47 milyon 623 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 775 bini geçti.

ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 142 bin 883'e yükseldi
ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 142 bin 883'e yükseldi
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ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 142 bin 883'e yükseldi
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