Abu Dabi Veliaht Prensi’ne soruşturma

Fransa'da, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan (sağda) hakkında soruşturma açıldı. Fransız basını, Zayid hakkında Yemen'deki cezaevlerinde katliama ortak olduğu gerekçesiyle Ekim 2019'da soruşturma açıldığı kaydetti. Soruşturma, Veliaht Pens Muhammed bin Zayid'in Kasım 2018'de Paris'e resmi ziyaret gerçekleştirdiği sırada yapılan iki suç duyurusunun ardından açıldı. Suç duyurusunda bulunanların avukatı Joseph Breham, yaptığı açıklamada söz konusu soruşturmanın açılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.