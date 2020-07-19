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Böcek üstü kamera yaptılar

Giriş Tarihi: 19.7.2020 ABONE OL
Böcek üstü kamera yaptılar
ABD'li araştırmacılar, böceklerin yaşamlarını incelemek için, sırtlarına yerleştirebilecek kadar hafif, kablosuz, küçük kameralar geliştirdi. Washington Üniversitesi'ndeki araştırma ekibinin geliştirdiği kamera, yakındaki bir akıllı telefona saniyede 5 kare, düşük çözünürlüklü, siyah-beyaz görüntü iletebiliyor. Kameranın ağırlığının tamamı 250 miligram, bir başka deyişle bir iskambil kağıdının ağırlığının onda biri. Araştırma ekibi, dünyanın en küçük kablosuz, otonom pilli robot kamerasını yaptıklarını iddia ediyor.
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Böcek üstü kamera yaptılar
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