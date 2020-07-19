Corona virüsü aşısı ile ilgili son dakika haberi: Aşı geliştirme çalışmaları ne durumda? İngiltere yeni aşamaya geçti!

İngiltere'de insanda ilk denemeleri başarılı olan Kovid-19 aşısında "yeni aşamaya" geçildi. Imperial College London Üniversitesinden yapılan açıklamada, ilk etapta 15 gönüllü üzerinde yapılan denemelerin başarılı olduğu, yeni aşamada daha fazla gönüllüye aşılama yapılacağı belirtildi. Bu hafta başlatılan yeni aşamada, 18-75 yaş aralığındaki 105 gönüllünün aşılanacağı ifade edilen açıklamada, aşıya karşı olası tepkimelerin gözleneceği ve gönüllülerin kanında SARS-CoV-2 virüsünün etkisini yok edecek antikorların varlığının analiz edileceği kaydedildi.

Imperial College COVIC1 Klinik Lideri Katrina Pullock, ilk klinik denemelerinin başarılı geçtiğini, aşının tam anlamıyla enfeksiyonu önlemede başarılı olup olmadığını söylemenin ise henüz erken olduğunu vurguladı.