George Floyd paylaşımı yapan güzellik kraliçesindan son dakika: George Floyd'un ölümüne ilişkin Jasmine Archer-Jones'un paylaşımı olay yarattı...

George Floyd olayının üzerinden henüz iki ay geçmesine rağmen konu ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak bir güzellik kraliçesinin yaptığı yorumlar sosyal medyada olay yaratırken 'Bu iş artık çok saçma bir hal almaya başladı. Bitmesi gerekiyor. Tüm hayatlar önemlidir ve eğer istatistiklere derinlemesine bakarsanız, geçen yıl SİYAHİLERDEN daha fazla SİLAHSIZ BEYAZ insan öldü.' açıklamalarının ardından genç kadının adı, katıldığı güzellik yarışmasının sitesinden silindi.

GEORGE FLOYD OLAYINDAN SON GELİŞMELER! GÜZELLİK KRAÇİLESİNİN PAYLAŞIMI TEPKİ TOPLADI!

ABD'nin Minnesota kentinde, polisin boynuna bastırması sonucu hayatını kaybeden George Floyd olayında sular durulmuyor. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran bu durumun ardından bir güzellik kraliçesinin yaptığı yorumlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

İşte George Floyd olayına ilişkin son dakika detayları...