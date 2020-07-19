George Floyd paylaşımı yapan güzellik kraliçesindan son dakika: George Floyd'un ölümüne ilişkin Jasmine Archer-Jones'un paylaşımı olay yarattı...

George Floyd olayının üzerinden henüz iki ay geçmesine rağmen konu ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak bir güzellik kraliçesinin yaptığı yorumlar sosyal medyada olay yaratırken 'Bu iş artık çok saçma bir hal almaya başladı. Bitmesi gerekiyor. Tüm hayatlar önemlidir ve eğer istatistiklere derinlemesine bakarsanız, geçen yıl SİYAHİLERDEN daha fazla SİLAHSIZ BEYAZ insan öldü.' açıklamalarının ardından genç kadının adı, katıldığı güzellik yarışmasının sitesinden silindi.
ABD'nin Minnesota kentinde, polisin boynuna bastırması sonucu hayatını kaybeden George Floyd olayında sular durulmuyor. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran bu durumun ardından bir güzellik kraliçesinin yaptığı yorumlar sosyal medyada büyük tepki çekti.
İşte George Floyd olayına ilişkin son dakika detayları...
ABD'nin Minnesota kentinde, polisin boynuna bastırması sonucu hayatanı kaybeden siyahi George Floyd'un ölümü sadece ülke çapında değil tüm dünyada yankı uyandırmıştı. Aradan yaklaşık iki ay geçse de olayın yankıları sürüyor. Bu kez bir güzellik kraçilesi yaptığı yorumla olayları tekrar gündeme getirdi.
25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, Derek Chuavin adlı polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybeden 46 yaşındaki Floyd, Amerika'da polis şiddetine karşı tepkilerin sembolü haline gelmişti.
Dünyada birinci gündem maddesi haline gelen olay, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti. Olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline yayılan ve yaklaşık 2 haftadır süren protestolarda polis reformu talep edilmişti.
Tüm dünyaya yayılan protestolar hareretle sürerken, İngiliz güzellik kraliçesi 3 Haziran tarihinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
2019 yılında "Mayo Güzeli" seçilen 23 yaşındaki Jasmine Archer-Jones, unvanını kazandıktan kısa bir süre sonra Chester'dan Teksas'a taşınmıştı. Jasmine Archer-Jones'un paylaşıma göre, George Floyd insnaların savunduğu gibi 'masum olmayabilir'.
The Sun gazetesinin aktardığına göre Jasmine, 'Bu iş artık çok saçma bir hal almaya başladı. Bitmesi gerekiyor. Tüm hayatlar önemlidir ve eğer istatistiklere derinlemesine bakarsanız, geçen yıl SİYAHİLERDEN daha fazla SİLAHSIZ BEYAZ insan öldü.'
Sözlerine, 'Bu benim fikrim, merak etmeyen okumasın' diye başlayan Mayo Güzeli, "Evet, bazı insanlar George Floyd'un masumken öldüğünü söyleyebilir, ancak henüz bunun kanıtını göremiyorum." ifadelerini kullandı.
Jasmine Archer-Jones, ayrıca George Floyd'un uyuşturucu etkisi altında olabileceğini de ileri sürdü. İngiliz Dailymail gazetesi ise Jasmine'in patron sevgilisinin kimliğini ortaya çıkardı.
Donald Trump hayranı olduğu ortaya çıkan yetenek avcısının sosyal medyadaki paylaşımı da en az kız arkadaşınınki kadar ses getirdi ve tepki çekti.
Todd Markey adlı sevgili, beyaz BLM protestocularının fotoğrafını yayınladı: 'Beyaz suçluluk gerçek, beyaz ayrıcalık solcu bir yalan' başlıklı görselin altına, 'Kendim daha iyi söyleyemezdim'. diye yazdı.
Oyuncu olmak isteyen Jasmine Archer-Jones, Liverpool Sahne Sanatları Enstitüsü'nde müzik, tiyatro ve eğlence yönetimi eğitimi almış eski bir garson ve makyaj sanatçısı.
Philip ve Hazel Jones'un kızı olan Jasmine, kız kardeşi Olivia ile birlikte Cheshire köyü Hawarden'daki 500 bin sterlin değerindeki bir aile evinde büyüdü.
Ancak yaptığı bu son paylaşımlar Jasmine Archer-Jones için hiç de iyi sonuç vermedi. Sosyal medyada büyük tepki gören genç kadının adı, katıldığı güzellik yarışmasının web sitesinden silindi.
Bu da Jones'un unvanının da elinden alınabileceğini gösteriyor. Gelen tepkiler üzerinde Jasmine sosyal medyadaki paylaşımını sildi.
Bu durum, Jones'un olayı örtbas etmeye çalıştığı şeklinde yorumlandı. Güzellik yarışması yetkilileri de "Black Lives Matter" (Siyahi Yaşamlar Önemlidir) hareketini desteklediği için Jones ile ilişini zaman kaybetmeden kesti.
Dört yıldır düzenlenen güzellik yarışmasında, hem katılımcıların hem de unvan sahiplerinin birer rol olmak zorunda oldukları bulunuyor.
Yarışma standartlarının sadece fiziksel güzellikten ibaret olmadığı, ahlaklı, iyi niyetli ve gençlere ilham kaynağı olabilecek kraliçeler yetiştirmek istediklerinin altı çiziliyor.
Jasmine Archer-Jones'un yazdıkları ise güzellik yarışmasının istediği profille uyuşmuyor.
İngiliz Daily Mail gazetesi, konuyla ilgili açıklama yapması için Jasmine Archer-Jones'a ulaşmaya çalıştı ancak olumsuz yanıtla karşılaştı.