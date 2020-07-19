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’da elektrik santralinde

’ın İsfahan eyaletinde bulunan elektrik santralinde meydana geldi.

İHA
Giriş Tarihi: 19.7.2020 15:28 ABONE OL
İran’da elektrik santralinde patlama

İran'da İsfahan Elektrik Üretim Şirketi Genel Müdürü Said Muhsini yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde İslamabad Elektrik Santrali'nde bir patlama meydana geldi. İki saatlik elektrik kesintisinin ardından santral normal çalışmasına devam ediyor" dedi. Patlamada zarar gören ekipmanların onarım ve değişim işleminin yapıldığını belirten Muhsini, "Bu Santral İsfahan şehrinin elektrik ihtiyacını sağlıyor. Santralin mevcut elektrik üretim miktarı yaklaşık 500 megavat" diye konuştu.

Muhsini, güç trafosunun aşınması sonucu patlamanın meydana geldiğini ve olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını aktardı.

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İran’da elektrik santralinde patlama
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