Malezya'dan Batı'ya 'Ayasofya' tepkisi!

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin görüşlerini paylaşan Malezya'nın Ortadoğu Özel Temsilcisi Abdul Hadi Awang, bazı Batı ülkelerinin bu kararı protesto etmelerine değinerek, "Bu ülkeler laikliğin destekçisi olmaları gerekirken kendi yarattıkları İslam düşmanlığı vebasına hala maruz kaldıkları görülmektedir." ifadesini kullandı.

"500 YIL BOYUNCA CAMİ OLARAK HİZMET VERDİ"

Abdul Hadi, "İsrail Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı yıkma planları yaparken bu ülkeler sessiz kaldılar. Şimdi ise Ayasofya'nın bir kilise olarak faaliyet göstermesi için protesto yapıyorlar." mesajı verdi.

Ayasofya'nın yaklaşık 500 yıl boyunca İstanbul'un ana camisi olarak hizmet verdiğini belirten Abdul Hadi, Sultanahmet, Şehzade, Süleymaniye ve Rüstem Paşa gibi camilerin de Ayasofya'dan ilham alınarak inşa edildiğini belirtti.