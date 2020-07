Mike Tyson Jaws’a karşı

15 Yıllıkbir aradan sonra ringe geri dönmeye hazırlanan eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, bu kez alışılmadık bir rakiple kozlarını paylaşacak. 54 yaşındaki Amerikalı boks efsanesi, su altında bir büyük beyaz köpekbalığıyla "bilimsel bir araştırmanın parçası olarak" kapışacak. Discovery Channel'ın "Shark Week 2020" (Köpekbalığı 2020) adlı yaklaşık bir hafta süren özel etkinliği kapsamındaki "Tyson vs Jaws: Rumble on the Reef" adlı mücadele 9 Ağustos'ta yayımlanacak. Tanıtım videosunda Tyson ağırlık kaldırırken, bir köpekbalığı kafesiyle egzersiz yaparken, sörf tahtasını yumruklarken ve bir botu şişirmeye çalışırken görülüyor.Kanalın açıklamasında "Merak etmeyin, hiçbir köpekbalığı bu bölümü yaparken zarar görmedi (ya da ısırılmadı)" ifadelerini kullandı. Tyson ise şova katılma amacının yeniden ringlere geri dönerken yaşadığı korkunun üstesinden gelmeye yardımcı olma amacı taşıdığını açıkladı. Independent Türkçe