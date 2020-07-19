MSB video ile paylaştı: Yerli ve milli robot "Kutlu" Libya'da!

Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli robot TMR 2'nin (Kutlu) Trablus'ta el yapımı patlayıcı (EYP) ve mühimmatların imha çalışmalarında etkin şekilde kullanıldığını bildirdi.

Son Dakika Haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Libya paylaşım! Böyle imha edildi | Video

"ETKİN ŞEKİLDE KULLANILIYOR"

Bakanlığın twitter hesabından yapılan paylaşımda, uzaktan ve emniyetli müdahale imkanı sağlayan yerli ve milli robot TMR 2'nin, Mayın, Patlayıcı Madde Arama ve İmha (EOD) timlerinin Trablus/Libya'da icra ettiği EYP ve mühimmat imha çalışmalarında etkin şekilde kullanıldığı kaydedildi.

Milli robota ilişkin görüntülerin paylaşıldığı videoda ise bir Mehmetçik tarafından uzaktan komuta edilen Kutlu'nun EYP ve mühimmatları imha ettiği anlara yer verildi.