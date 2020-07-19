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Ölümler 600 bini aştı

Giriş Tarihi: 19.7.2020 ABONE OL
Ölümler 600 bini aştı
Dünya genelindeki vakalar 14 milyon 200 bini aştı. Son 100 saatte 1 milyon Kovid-19 vakası tespit edildi. Ölenlerin sayısı ise 600 bini geçti.
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid'i yenmiş hastalara virüsün tekrar bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin "tam bir cevabın" bulunmadığını bildirdi. Dünyadaki vakaların yüzde 10'unun sağlık personeli olduğunu açıklandı.
ABD: İki gündür vakalar 70 binin üzerinde artıyor.
İngiltere: Ölenler 45 bin 233'e yükseldi. King's College London 6 farklı koronavirüs türü saptadı.
İran: Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 35 milyon İranlının daha Kovid'e yakalanabileceğini bildirdi.
Çin: 22 yeni vaka var.
Güney Kore: 39 yeni vaka.
Brezilya: Bin 163 ölüm daha.
Meksika: 736 can kaybı daha.
Hindistan: 671 kişi öldü.
İspanya: Barcelona'da 4 milyon kişi yine evlerine kapandı.
Rusya: 6,234 yeni vaka.
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Ölümler 600 bini aştı
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