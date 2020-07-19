Ölümler 600 bini aştı

Dünya genelindeki vakalar 14 milyon 200 bini aştı. Son 100 saatte 1 milyon Kovid-19 vakası tespit edildi. Ölenlerin sayısı ise 600 bini geçti.Kovid'i yenmiş hastalara virüsün tekrar bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin "tam bir cevabın" bulunmadığını bildirdi. Dünyadaki vakaların yüzde 10'unun sağlık personeli olduğunu açıklandı.İki gündür vakalar 70 binin üzerinde artıyor.Ölenler 45 bin 233'e yükseldi. King's College London 6 farklı koronavirüs türü saptadı.Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 35 milyon İranlının daha Kovid'e yakalanabileceğini bildirdi.22 yeni vaka var.39 yeni vaka.Bin 163 ölüm daha.736 can kaybı daha.671 kişi öldü.Barcelona'da 4 milyon kişi yine evlerine kapandı.6,234 yeni vaka.