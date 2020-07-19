Ölümler 600 bini aştı

Dünya genelindeki vakalar 14 milyon 200 bini aştı. Son 100 saatte 1 milyon Kovid-19 vakası tespit edildi. Ölenlerin sayısı ise 600 bini geçti.
Dünya Sağlık Örgütü:
Kovid'i yenmiş hastalara virüsün tekrar bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin "tam bir cevabın" bulunmadığını bildirdi. Dünyadaki vakaların yüzde 10'unun sağlık personeli olduğunu açıklandı.
ABD:
İki gündür vakalar 70 binin üzerinde artıyor.
İngiltere:
Ölenler 45 bin 233'e yükseldi. King's College London 6 farklı koronavirüs türü saptadı.
İran:
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 35 milyon İranlının daha Kovid'e yakalanabileceğini bildirdi.
Çin:
22 yeni vaka var.
Güney Kore:
39 yeni vaka.
Brezilya:
Bin 163 ölüm daha.
Meksika:
736 can kaybı daha.
Hindistan:
671 kişi öldü.
İspanya:
Barcelona'da 4 milyon kişi yine evlerine kapandı.
Rusya:
6,234 yeni vaka.