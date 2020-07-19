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Rekor bağış topladı şövalye ilan edildi

Giriş Tarihi: 19.7.2020 ABONE OL
Rekor bağış topladı şövalye ilan edildi
Koronavirüs salgınıyla müdacele kapsamında İkinci Dünya Savaşı gazisi yüzbaşı Yüzbaşı Tom Moore, salgında ön cephede mücadele veren NHS için başlattığı yardım kampanyasında 33 milyon sterlin (yaklaşık 285 milyon TL) toplanmasına öncülük etti. 100 yaşındaki Moore, Windsor Kalesi önünde Kraliçe Elizabeth tarafından şövalye ilan edildi. Kraliçe Elizabeth, babasının kılıcı ile Yüzbaşı Tom'u şövalye ilan ederek, verdiği çabalardan dolayı Tom'a teşekkür etti. Şövalye seremonisinde Yüzbaşı Tom'a kızı, damadı ve torunu da eşlik etti.
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Rekor bağış topladı şövalye ilan edildi
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