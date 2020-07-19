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Sınır sakinleri evlerini terk etmiyor

Giriş Tarihi: 19.7.2020 ABONE OL
Sınır sakinleri evlerini terk etmiyor
Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki köylerde yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan ordusunun saldırıları ve atışlarına rağmen evlerini terk etmiyor. 12 Temmuz'da Azerbaycan'a sınırdaki stratejik yükseklikleri ele geçirmek için saldırı düzenleyen Ermeniler, sadece askerleri değil sivilleri de hedef aldı. Azerbaycan'ın Tovuz ilinin sınırdaki köylerine yüksek kalibreli top ve havan atışlarının desteğiyle gerçekleştirilen saldırılarda, bölgede çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi. Bölgedeki siviller, ağır ateş altında bulunmalarına ve yaşanan can kayıplarına rağmen topraklarını terk etmiyor ve yaşamlarını sürdürüyor. Bölge sakini Turane Aliyeva, Ermenilerden asla korkmadıklarını söyledi.
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Sınır sakinleri evlerini terk etmiyor
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