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Son dakika: vakalarının 85'inin bebek olduğu açıklandı

Giriş Tarihi: 19.7.2020 11:20 Son Güncelleme: 19.7.2020 11:29 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs vakalarının 85'inin bebek olduğu açıklandı

ABD'nin Teksas eyaletinde, 85 bebeğin yeni tip (Kovid-19) hastası olduğu bildirildi.Corpus Christi Nueces Bölge Kamu Sağlığı Yöneticisi Annette Rodriguez, eyaletteki Kovid-19 vakaları arasında, 1 yaşından küçük 85 bebeğin yer aldığını açıkladı.

Son dakika: Koronavirüs vakalarının 85'inin bebek olduğu açıklandı

Rodriguez, bebeklerin nasıl enfekte olduğuna ilişkin bilgi vermezken "Bu bebekler, daha 1 yaşını bile görmedi. Lütfen bu hastalığın yayılmasını önlemek için bize yardım edin." diye konuştu.

Son dakika: Koronavirüs vakalarının 85'inin bebek olduğu açıklandı

Annette Rodriguez, "Zorunlu olmadıkça seyahate çıkılmaması, sosyal mesafenin korunması ve toplum içinde maske takılması" çağrısında da bulundu.

Son dakika: Koronavirüs vakalarının 85'inin bebek olduğu açıklandı

Teksas Valisi Greg Abbott da maske kullanımının, yeni sokağa çıkma yasaklarının önüne geçeceğini vurguladı.

ABD'nin Teksas eyaletinde 317 bin 730 kişi Kovid-19'a yakalanırken 3 bin 865 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Son dakika: Koronavirüs vakalarının 85'inin bebek olduğu açıklandı
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