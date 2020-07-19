Türkiye’ye gitmek istiyoruz

1 Ağustos'a kadar sınırların kapalı, yurt dışı uçuşların yasak olduğu Rusya'da, 3 aylık karantina sonrası "deniz, güneş, kum" üçlüsüyle yaz tatili yaşamak isteyen Ruslar bunaldı. Turizm sektörünün önde gelen sitelerinden Tourdom, "Abhazya ve Türkiye sınırlarını acilen açmak lazım" başlığıyla verdiği haberde, Rusya'nın Karadeniz sahillerinin "iğne atılsa yere düşmez" hale geldiğini, tatil yapmak isteyenlerin fahiş fiyatlarla bile otel bulamadıklarını yazdı. İnternette özellikle Soçi sahillerindeki plajlarda insanların kalabalık içinde deniz ulaşmak için yoğun çaba gösterdikleri videolar yayınlanmaya başladı. Videolara, "Plajda yatacak, denizde yüzecek yer yok. Acilen Abhazya ve Türkiye sınırları açılmalı" şeklindeki yorumlar dikkat çekti.Türk Hava Yolları'nın, Rus tarafından resmi izin çıkarsa pazartesi günü bile uçuşa hazır hale beklediği vurgulanırken, Rusya'nın Karadeniz sahillerinin kapasitesini doldurduğu, özellikle 5 yıldızlı otellerde eylüle kadar tüm odaların satıldığı, yüksek fiyatlara rağmen talebin rekor düzeyde olduğu belirtildi. Rusya'nın eski Halk Sağlığı Kurumu Başkanı, şu an Duma milletvekili olan Gennadi Onişenko da, "Karadeniz sahilleri tatilcilerle fazlasıyla doldu. Koronavirüsten henüz kurtulamadık. Bu kalabalık yüzünden riskler artıyor. Acilen önlem almak gerekir" dedi. Sosyal medyadaki yorumlarda, "Eğer amaç Rus turistlerin ekonomik krizde yurt dışına gitmeyip yerli tatil beldelerini doldurmasıysa bu amaca ulaşıldı. Artık tatil yapacak yer kalmadı. İnsanlar eziyet çekiyor" yorumları yer aldı. Diğer yandan sınırların açılması durumunda, gidip gelen turistlerle Rusya'da salgının daha da derinleşeceği düşüncesinde olanlar da var. Bu arada Türkiye seferlerinin çok yakında başlayabileceği haberleri sonrası, yerli turizm destinasyonlarına talebin yüzde 10 civarında düştüğü belirtiliyor. Bazı tur operatörleri, Türkiye'ye ilk charter uçuşları 24 Temmuz'da başlatmak için hazırlık yaptıklarını duyurmuşlardı. turkrus.com