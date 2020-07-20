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liderleri Covid-19 fonunda henüz anlaşamadı

Avrupa Birliği () liderleri, Covid-19 krizinden ekonomik toparlanma için kullanılacak fonların dağıtımı konusunda henüz bir anlaşmaya varamadılar.

DHA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 09:38 ABONE OL
AB liderleri Covid-19 fonunda henüz anlaşamadı

Liderlerin yaklaşık altı buçuk saat süren toplantısından sonra verilen 45 dakikalık aranın ardından devam eden oturumlarda yine sonuç alınamadı. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, AB liderlerinin konuyla ilgili toplantılarının Pazartesi günü öğleden sonra (TSİ 15:00) devam edeceğini açıkladı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Covid-19 krizinden toparlanma sürecinde kullanılacak kaynakların dağıtılmasına ilişkin görüşmelere ilişkin gelişmelerden hoşnut olduğunu açıkladı.

Kurz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görüşmelerin "zorlu" geçtiğini, ancak devam edeceğini vurguladı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte da yaptığı açıklamada, AB'nin henüz bir karara varmamasına karşın, "genel olarak" ilerleme sağlandığının altını çizdi.

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AB liderleri Covid-19 fonunda henüz anlaşamadı
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