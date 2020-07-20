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’de Azerbaycanlılar, Ermenilerin protestosunu bastırdı

'nin başkenti Washington'da Ermeniler, Büyükelçiliği'nin önünde düzenledi. Aynı bölgede toplanıp karşı protesto düzenleyen Azerbaycanlılar, attıkları sloganlarla Ermenileri bastırdı.

DHA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 15:31 ABONE OL
ABD’de Azerbaycanlılar, Ermenilerin protestosunu bastırdı

ABD'nin başkenti Washington'da Ermeniler, Azerbaycan Büyükelçiliği'nin önünde protesto düzenledi. Aynı bölgede toplanıp karşı protesto düzenleyen Azerbaycanlılar, attıkları sloganlarla Ermenileri bastırdı.

Washington'da yaşayan Ermeniler, Azerbaycan Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi. Kısa sürede aynı yerde toplanan çok sayıda Azerbaycanlı da karşı gösteri düzenledi. Azerbaycan Türkleri, 'Yaşasın Azerbaycan, yaşasın milletimiz, yaşasın devletimiz, yaşasın birliğimiz' ve 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları ile Ermenileri bastırdı.

Çok sayıda Azerbaycanlı, geçen hafta pazar gününden bu yana, Ermenilerin, sınırdaki Azerbaycan askerlerinin mevzilerine düzenlediği saldırıları ve yaşanan can kayıplarını protesto etmek amacıyla Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde gösteri düzenliyor.

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ABD’de Azerbaycanlılar, Ermenilerin protestosunu bastırdı
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