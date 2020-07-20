Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Togo'ya büyükelçilik açma kararı aldık"

Mevlüt : "Togo'ya büyükelçilik açma kararı aldık"

Mevlüt , Batı Afrika ülkesi Togo'ya büyükelçilik açma kararı aldıklarını duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 19:48 Son Güncelleme: 20.7.2020 20:03 ABONE OL
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Togo'ya büyükelçilik açma kararı aldık

Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Togo'da, Devlet Başkanı Faure Gnassingbe tarafından kabulünün ardından açıklamalarda bulundu.

Togo'ya kapsamlı bir heyetle geldiklerini belirten Çavuşoğlu, "Togo'yu ziyaret eden ilk Türk Dışişleri Bakanıyım. Onun için de mutluyum. Sayın Cumhurbaşkanımızın selam ve en iyi dileklerini ilettim." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Togo'yla ikili ilişkilerimizi nasıl geliştireceğimizi konuşmak için buradayız. Ayrıca buraya büyükelçilik açma kararı aldık. Büyükelçiliğimizin ne zaman, nasıl açılacağını değerlendirdik. Ayrıca bir ay önce kardeşim, (Dışişleri Bakanı) Robert Dussey beni davet etmişti. Onun davetini kırmayarak bugün burada olmaktan mutluluk duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Çavuşoğlu, görüşmelerde, Türk Hava Yolları'nın (THY) Togo'ya sefer düzenlemesi ile eğitim ve güvenlik gibi konuları ele alacaklarını kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Togo'ya büyükelçilik açma kararı aldık"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA