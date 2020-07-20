Erivan’a gereken her tür yanıt misliyle verildi

Ermenistan-Azerbaycan sınırında son günlerde devam eden çatışmalara ara verilse de gerginlik devam ediyor. Anadolu Ajansı ekibi, 12-16 Temmuz tarihlerinde Ermenilerin sınırdaki stratejik yükseklikleri ele geçirmek için saldırdığı Azerbaycan mevzilerinden birini görüntüledi. Ermeni mevzileriyle karşı karşıya nöbet tutan Azerbaycan askerleri, muhtemel saldırılara karşılık vermek için tetikte bekliyor. Ermenistan ordusunun top atışları da dahil gerçekleştirdiği saldırıları geri püskürten Azerbaycan askerleri, karşı taraftaki tüm hareketliliği anbean gözetliyor. Yaşanan en küçük bir hareketlilik, modern silah ve gözlem araçlarıyla donatılan Azerbaycan askerleri tarafından anında komutanlığa iletiliyor.Askerlerin hazırlıkları ve moralleri ise oldukça yüksek. Mevzilerini koruyan subaylardan Yüzbaşı Penah Maşıyev, gözetim ve kontrolü güçlendirdiklerini, düşmanın Azerbaycan'a bir adım bile atmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Azerbaycan halkının gözünün arkada kalmaması gerektiğini belirten Maşıyev, bu mevzilerde oldukları sürece Ermeni güçlerin bir adım bile atamayacağını vurguladı.Üsteğmen Ülvü Velizade de Ermenistan ordusunun provokasyonunu önlediklerini ve gereken yanıtı misliyle verdiklerini söyledi. Velizade, "Düşmana bir karış bile toprak vermedik, vermeyeceğiz. Kardeşimiz Türkiye'den gelen destek mesajlarını her dakika hissediyoruz " dedi. Kıdemli Uzman Çavuş Ahmet Ağayev de Azerbaycan ordusunun güçlü olduğunu, halkla ordu arasında güçlü bağ bulunduğunu belirtti. Ağayev, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği için savaşmaya her zaman hazır olduklarını vurguladı. Öte yandan son 2 günde yaklaşık 24 bin Azerbaycanlı, gönüllü asker olmak için başvurdu.