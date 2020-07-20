Ermenistan köşeye sıkıştı! İşte Türkiye’ye karşı diplomatik provokasyonun nedeni...

Ermenistan Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini 26 yıldır işgal altında tutuyor. Rusya Federasyonu, ABD ve Fransa'dan oluşan Minsk Grubu'nun sorunun çözümü için sergilediği arabuluculuk çabaları şimdiye dek yetersiz kaldı. Bu nedenle işgal altındaki bölgelerde, yani cephe hattında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bunlardan en şiddetlisi 2016 yılının Nisan ayında yaşanmış ve Azerbaycan önemli stratejik noktaları kontrol altına almıştı. Öte yandan Azerbaycan'da, Minsk Grubu arabuluculuğuyla yapılan diplomatik görüşmelerle ilgili genel bir memnuniyetsizlik söz konusu. Hatta Azerbaycan adaletin temini için Minsk üçlüsüne Türkiye'nin de dahil olmasını istese de Ermenistan buna karşı çıkmıştı.

Sadece resmi yetkililer değil, aynı zamanda halk da Minsk Grubu çerçevesinde devam eden sonuçsuz diplomatik müzakereler sürecinden yorulmuş durumda ve savaş sesleri giderek daha çok duyulmaya başladı. Özellikle Tovuz'da yaşanan çatışmadan sonra şehitlerin karşılanması ve sonrasında Bakü'de yapılan kısa süreli gösterilerde 'Karabağ yalnız savaş yoluyla kurtarılabilir' düşüncesi hakimdi.