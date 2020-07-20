Günlük vakalarda rekor

Sağlık Örgütü, dünya çapında son 24 saat içerisinde tespit edilen 259 bin 848 yeni vakanın bir rekor olduğunu açıkladı. Böylece dünya genelinde virüse yakalananların sayısı 14 milyon 578 bin 866'yı, ölenler ise 606 bini aştı.Vakalar 3 milyon 885 bini, ölü sayısı 143 bin 220'yi geçti. Teksas'ta aktif koronavirüs vakalarının 85'i bebek.Vaka sayısı bir haftada yüzde 61 yükseldi. Toplam vaka sayısı 63 bin 706'ya ölümler ise 9 bin 800'e ulaştı.Başbakan JohnsonKovid-19 mücadele kapsamında ülke çapında ikinci bir toplu karantinaya ihtiyaç olmayacağını belirtti.Son bir günde 40 bin 243 yeni vakayla rekor.Her türlü toplantının yapılması yasaklandı.16 yeni vaka var.