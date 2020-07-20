Hafter dünyaya rezil oldu! Türkiye'ye karşı kullanılacaktı, yere çakıldı

Mısır ordusu, Türkiye ve desteklediği meşru yönetime gözdağı vermek için geçen hafta Libya sınırında büyük bir tatbikata girişmişti. Tatbikata orduya ait hava ve deniz kuvvetleri de katılmıştı. Mısır'da iktidarı darbeyle ele geçiren Abdulfettah Sisi, geçtiğimiz haftalarda Sirte'nin 'kırmızı çizgi' olduğunu söyleyip Libya'ya askeri müdahale sinyali vermişti. Türkiye'nin Trablus'tan püskürttüğü savaş ağası Hafter ise, Akdeniz kıyısında yaptığı füze testiyle kelimenin her anlamıyla dünyaya rezil oldu.

Pazar günü gerçekleşen denemenin, Mısır sınırına 60 kilometre mesafedeki Tobruk'ta yapıldığı belirtiliyor.