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'de 235 yıl sonra bir ilk! Kraliyet Ailesinin gizli evliliğinin görüntüleri basına servis edildi | "Kraliçe Elizabath'in en sevdiği torunu mu?

'de 235 yıl sonra ilk defa kapalı kapılar ardında bir düğün gerçekleşti. 'in torunu 'in gizli evliliğine dair görüntüler basınla paylaşıldı. Fotoğraflarda Prenses Beatrice'in Kraliçe Elizabeth'in elbisesi ve tacını takması ise dikkat çekti. İşte basına servis edilen o görüntüler ve düğünden dikkat çeken detaylar...

Giriş Tarihi: 20.7.2020 10:55 Son Güncelleme: 20.7.2020 10:57 ABONE OL
İngiltere'de 235 yıl sonra bir ilk! Kraliyet Ailesinin gizli evliliğinin görüntüleri basına servis edildi | Kraliçe Elizabath'in en sevdiği torunu mu?

Daha önce 29 Mayıs'ta nikah, ardından da Kraliçe'nin Buckingham Sarayı'nda vereceği bir resepsiyonla hayatlarını birleştireceği açıklanan çift, koronavirüs pandemisi nedeniyle planlarını iptal etmişti. Herkes düğünün nerede yapılacağını merak ederken geçen hafta sonu ile Mapelli Moozzi'nin kısıtlı sayıda aile üyesinin katıldığı bir törenle evlendiği duyuruldu.

İngiltere'de 235 yıl sonra bir ilk! Kraliyet Ailesinin gizli evliliğinin görüntüleri basına servis edildi | Kraliçe Elizabath'in en sevdiği torunu mu?

RESMİ HESAPTAN PAYLAŞILDI

Kraliyet ailesinde 235 yıl sonra ilk kez görülen bu gizli evlilik ile ilgili görüntüler de basına servis edildi. Buckingam Sarayı'nın resmi Instagram hesabın The Royal Family'den, ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin düğün pozları paylaşıldı.

İngiltere'de 235 yıl sonra bir ilk! Kraliyet Ailesinin gizli evliliğinin görüntüleri basına servis edildi | Kraliçe Elizabath'in en sevdiği torunu mu?

KRALİÇE'NİN ELBİSESİ

Benjamin Wheeler'ın objektifini poz veren çiftin nikah sonrası fotoğraflarında en çok dikkat çeken ayrıntı Prense Beatrice'in gelinliği oldu. O gelinlik tam 53 yıl önce Kraliçe 2. Elizabeth tarafından önce parlamento açılışında ardından da çeşitli özel gecelerde giyilmişti. Kraliçe'nin elbisesi Beatrice için modifiye edildi ve kol kısmına eklemeler yapıldı. Bu vintaj gelinlik, bir dönem İngiliz kraliyet ailesinin kadın üyeleri için yaptığı tasarımlarla tanınan Norman Hartnell'ın imzasını taşıyor.

İngiltere'de 235 yıl sonra bir ilk! Kraliyet Ailesinin gizli evliliğinin görüntüleri basına servis edildi | Kraliçe Elizabath'in en sevdiği torunu mu?

BU TACI KRALİÇE KENDİ DÜĞÜNÜNDE TAKTI

Beatrie'in gelinlik tacı ise bir kez daha "Kraliçe'nin en sevdiği torunu mu?" sorularını akla getirdi. Queen Marry Fringe adlı bu tacı Kraliçe 2 Elizabeth kendi düğününde de duvağının üzerine takmıştı.

İngiltere'de 235 yıl sonra bir ilk! Kraliyet Ailesinin gizli evliliğinin görüntüleri basına servis edildi | Kraliçe Elizabath'in en sevdiği torunu mu?

BABASI FOTOĞRAFLARDA YER ALMIYOR

ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin düğün pozlarında dikkat çeken bir başka ayrıntı da babası Prens Andrew ve annesi Sarah Ferguson'ın hiçbirinde yer almamasıydı. Basına servis edilen pozlarda Kraliçe ve eşi Prens Philip yer alıyor. Ama Beatrice'in anne ve babası ise görülmüyor. Bu durum Prens Andrew'nun adının karıştığı skandalların düğünü gölgelemesine karşı bir önlem olarak yorumlandı.

İngiltere'de 235 yıl sonra bir ilk! Kraliyet Ailesinin gizli evliliğinin görüntüleri basına servis edildi | Kraliçe Elizabath'in en sevdiği torunu mu?

Kaynak: Hürriyet...

İngiltere'de 235 yıl sonra bir ilk! Kraliyet Ailesinin gizli evliliğinin görüntüleri basına servis edildi | Kraliçe Elizabath'in en sevdiği torunu mu?
İngiltere'de 235 yıl sonra bir ilk! Kraliyet Ailesinin gizli evliliğinin görüntüleri basına servis edildi | Kraliçe Elizabath'in en sevdiği torunu mu?
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İngiltere'de 235 yıl sonra bir ilk! Kraliyet Ailesinin gizli evliliğinin görüntüleri basına servis edildi | "Kraliçe Elizabath'in en sevdiği torunu mu?
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