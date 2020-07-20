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İntikam almak isterken 313 bin lira ceza yedi

FURKAN HAYKIR FURKAN HAYKIR
Giriş Tarihi: 20.7.2020 ABONE OL
İntikam almak isterken 313 bin lira ceza yedi
Yunanistan'ın Girit adasında 51 yaşındaki bir şahıs gönlünü kaptırdığı 25 yaşındaki bir kadından intikam almak isterken 40 bin Euro cezaya çarptırıldı. Genç kadından karşılık alamayan adam, 25 yaşındaki kadını "ahlaksızlık ve acımazsızlıkla" suçlayarak yakınlarına ve patronuna mektuplar göndererek intikam almak istedi. Genç kadın iftira suçlamasıyla mahkemeye başvurarak kendini taciz eden şahıstan 40 bin Euro ( 313 bin TL) tazminat kazandı. Mahkeme ayrıca şahsın iftirasını düzeltme amaçlı genç kadının patronuna mail göndermesine karar verdi.
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İntikam almak isterken 313 bin lira ceza yedi
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