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’nın patladı

'nın güneyinde bulunan 'nda patlama meydana geldi. O anlar kameraya yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 15:24 ABONE OL
İtalya’nın Stromboli Yanardağı patladı

İtalya'nın güneyinde bulunan Stromboli Yanardağı'nda patlama meydana geldi. O anlar kameraya yansıdı.

İtalya'nın güneyinde, bulunduğu adayla aynı isme sahip Stromboli Yanardağı'nda dün patlama meydana geldi. O anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, yanardağın patlama anı ve patlama sonrası etrafa saçılan alev topları görüldü.

Sık sık püskürmesi sebebiyle ortaya çıkan ışık nedeniyle 'Akdeniz'in Deniz Feneri' olarak da bilinen Stromboli Yanardağı'ndaki patlamanın sadece krateni etkilediği, can kaybının olmadığı, çevreye de zarar vermediği bildirildi.

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İtalya’nın Stromboli Yanardağı patladı
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