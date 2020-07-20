KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan Kıbrıs Harekatı paylaşımı: 1974 Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkı özgürlüğüne kavuşmuştur

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü nedeniyle sosyal meyda hesabından paylaşımda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, " 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkı özgürlüğüne kavuşmuştur .. Barış ve Özgürlük Bayramınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı paylaşımı | Video

Kıbrıs'ta Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak ve Ada'ya barışı getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 46 yıl geçti.

Kıbrıs Barış Harekâtı 46’ncı yılına girdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı için KKTC'de