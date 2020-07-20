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MotoGP'de sezonun ilk yarışında korkutan ! Şampiyonluğun favorisi metrelerce takla attı

MotoGP’de yeni sezon beklenmedik bir kazayla başladı. ’da yapılan ilk yarışta şampiyonluğun en büyük favorisi yaşadığı talihsiz sonucunda yarış dışı kaldı. Marquez’in kaza sırasında sağ kolu kırıldı.

Giriş Tarihi: 20.7.2020 12:38 ABONE OL
MotoGP'de sezonun ilk yarışında korkutan kaza! Şampiyonluğun favorisi Marc Marquez metrelerce takla attı

MotoGP'de yeni sezon beklenmedik bir kazayla başladı. İspanya'da yapılan ilk yarışta şampiyonluğun en büyük favorisi yaşadığı talihsiz kaza sonucunda yarış dışı kaldı.

MotoGP'de szonun ilk yarışında korkutan kaza! Şampiyon Marquez'in kolu kırıldı | Video

Marquez rakiplerinin gerisinde kaldığı yarışta daha sonra üst sıralara dönmeyi başarsa da bu kez de kaza geçirdi. Sağ kolu kırılan Marquez'in Pazatesi günü Barcelona'da ameliyat edileceği belirtildi.

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MotoGP'de sezonun ilk yarışında korkutan kaza! Şampiyonluğun favorisi Marc Marquez metrelerce takla attı
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