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'de federal hakimin evine silahlı saldırı düzenlendi

ABD'nin eyaletinde, bir federal hakimin evine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

AA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 20:15 ABONE OL
New Jersey'de federal hakimin evine silahlı saldırı düzenlendi

Yerel medyada yer alan haberlere göre, New Jersey North Brunswick kasabasında yaşayan eyaletin ilk Latin kökenli federal hakimi Esther Salas'ın ailesine yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Bir kargo şirketinin kıyafetlerini giyerek eve gelen saldırgan, kapıyı açan hakim Salas'ın 20 yaşındaki oğlu Daniel Anderl'i öldürdü, ceza savunma avukatı olan eşi Mark Anderl'i de yaraladı. Hakim Salas ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

63 yaşındaki Anderl'in kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği, ancak hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, saldırganın olaydan sonra kayıplara karıştığı, olayın Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından incelendiği kaydedildi.

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New Jersey'de federal hakimin evine silahlı saldırı düzenlendi
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