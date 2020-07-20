Son dakika: İngiltere'den çok çarpıcı coronavirüs hamlesi! 100 milyonun üstüne 90 milyon sipariş daha...

Açıklamada, hükümetin ayrıca Fransız ilaç şirketi Valvena adlı ilaç firması tarafından geliştirilen potansiyel Kovid-19 aşısı için de 60 milyon adetlik bir anlaşma imzaladığı, henüz test aşamasında olan aşının başarılı olması durumunda 40 milyon adetlik bir ek bir alım daha yapılabileceği belirtildi.

Valneva'nın İskoçya'nın Livinston kentinde bir üretim tesisi mevcut.