Suudi Arabistan Kralı Selman hastaneye kaldırıldı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Suudi Arabistan medyasına göre, Kral Selman bin Abdulaziz başkent Riyad'daki Kral Faysal İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Kral Selman safra kesesi iltihabı nedeniyle tıbbi muayenelerden geçtikten sonra gerekli tedavi alacak.
84 yaşındaki kral Selman olan Suudi Arabistan Kralı, Haziran 2012- 2015 arası veliaht prens, 2015'te ise Kral Abdullah'ın ölümünden sonra tahta geçti.Fransa'da Abu Dabi Veliaht Prensi hakkında soruşturma Suudi Arabistan'da coronavirüs nedeniyle bir günde 30 kişi hayatını kaybetti Suudi Arabistan'da koronavirüs gölgesinde hac ibadeti