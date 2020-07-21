Aşı 2021 ortasında mümkün

Dünya genelinde vakalar 14 milyon 773 bini, ölümler 610 bini aştı.
Dünya Sağlık Örgütü: "
Aşı 2021 ortasını bulacaktır" açıklamasını yayınladı.
İngiltere:
Potansiyel aşılardan 90 milyon doz tedarik edilmesi için anlaşma yapıldı. Test sürecinin ikinci aşamasında olan aşıyı BioNTech ile Pfizer firması geliştiriyor.
Papua Yeni Gine:
İlk can kaybı yaşandı.
ABD:
Ölümler 428 artarak 143 bin 311'e yükseldi. Virüs bulaşan kişi sayısı, 63 bin 981 artışla 3 milyon 899 bine ulaştı.
Çin:
Son 24 saatte 22 yeni Kovid vakası daha var.
İspanya:
Katalonya'da günlük vaka artışı yeniden binin üzerine çıktı.
Fransa:
Dünden itibaren kapalı alanlarda ve toplu taşımalarda maske zorunlu.
Hindistan:
Son 24 saat içinde yeni vakalar 40 bini geçerek yeni bir günlük vaka artışı rekoru kırıldı.
Güney Kore:
26 yeni vaka.
Belçika:
Vaka sayısı 64 bine dayandı.
Brezilya:
716 can kaybı daha.
Avustralya:
296 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, 1 kişi öldü.
Afrika:
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bini aştı.
Rusya:
Kovid- 19 vakası sayısı 777 bini geçti.