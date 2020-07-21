Aşı 2021 ortasında mümkün

Dünya genelinde vakalar 14 milyon 773 bini, ölümler 610 bini aştı.Aşı 2021 ortasını bulacaktır" açıklamasını yayınladı.Potansiyel aşılardan 90 milyon doz tedarik edilmesi için anlaşma yapıldı. Test sürecinin ikinci aşamasında olan aşıyı BioNTech ile Pfizer firması geliştiriyor.İlk can kaybı yaşandı.Ölümler 428 artarak 143 bin 311'e yükseldi. Virüs bulaşan kişi sayısı, 63 bin 981 artışla 3 milyon 899 bine ulaştı.Son 24 saatte 22 yeni Kovid vakası daha var.Katalonya'da günlük vaka artışı yeniden binin üzerine çıktı.Dünden itibaren kapalı alanlarda ve toplu taşımalarda maske zorunlu.Son 24 saat içinde yeni vakalar 40 bini geçerek yeni bir günlük vaka artışı rekoru kırıldı.26 yeni vaka.Vaka sayısı 64 bine dayandı.716 can kaybı daha.296 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, 1 kişi öldü.Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bini aştı.Kovid- 19 vakası sayısı 777 bini geçti.