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2021 ortasında mümkün

Giriş Tarihi: 21.7.2020 ABONE OL
Aşı 2021 ortasında mümkün
Dünya genelinde vakalar 14 milyon 773 bini, ölümler 610 bini aştı.
Dünya Sağlık Örgütü: "Aşı 2021 ortasını bulacaktır" açıklamasını yayınladı.
İngiltere: Potansiyel aşılardan 90 milyon doz tedarik edilmesi için anlaşma yapıldı. Test sürecinin ikinci aşamasında olan aşıyı BioNTech ile Pfizer firması geliştiriyor.
Papua Yeni Gine: İlk can kaybı yaşandı.
ABD: Ölümler 428 artarak 143 bin 311'e yükseldi. Virüs bulaşan kişi sayısı, 63 bin 981 artışla 3 milyon 899 bine ulaştı.
Çin: Son 24 saatte 22 yeni Kovid vakası daha var.
İspanya: Katalonya'da günlük vaka artışı yeniden binin üzerine çıktı.
Fransa: Dünden itibaren kapalı alanlarda ve toplu taşımalarda maske zorunlu.
Hindistan: Son 24 saat içinde yeni vakalar 40 bini geçerek yeni bir günlük vaka artışı rekoru kırıldı.
Güney Kore: 26 yeni vaka.
Belçika: Vaka sayısı 64 bine dayandı.
Brezilya: 716 can kaybı daha.
Avustralya: 296 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, 1 kişi öldü.
Afrika: Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bini aştı.
Rusya: Kovid- 19 vakası sayısı 777 bini geçti.

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Aşı 2021 ortasında mümkün
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