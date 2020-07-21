Barışa katkımız dünyaya örnek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri, üçlü toplantıda bir araya geldi. Akar, toplantının son derece verimli geçtiğini belirterek, "Akdeniz'de, bölgemizdeki barış ve istikrara sağlayacağımız katkı ile yaptığımız çalışmaların önümüzdeki dönemde de sadece bizim için, bölgemiz için değil aynı zamanda tüm dünya için de önemli bir model olacağına inanıyorum" dedi.Türkiye'nin uluslararası ortamdaki sorumluluklarının giderek arttığına vurgu yapan Hulusi Akar, "Bu çerçevede izlediğimiz güvenlik ve istikrara katkı çalışmalarımızın da pozitif, olumlu meyvelerini de almaya başladığımızı söyleyebilirim" ifadesini kullandı. Bakan Akar, BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yapılan çalışmalar kapsamında Libya'daki faaliyetlerin devam ettiğine de dikkat çekerek şöyle konuştu: "Askeri eğitim, iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerimiz devam ediyor. 'Libya Libyalılarındır' anlayışı ile ilişkilerimizi sürdürmekteyiz. Daima Libyalı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu da herkesin bilmesini istiyorum. Amacımız Libya'nın barış, huzur ve güven içinde yaşaması, birlik ve bütünlüğünü koruması, tek bir Libya olması. Bu amaca ulaşabilmek için en büyük engelin darbeci Hafter olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Libya'da barışa, güvene, toprak bütünlüğünün sağlanmasına engel olan Hafter'e yönelik yapılan her türlü desteğin bir an önce kesilmesi elzemdir." Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el- Atiyye ile de bir araya geldi, Libya'daki desteklerinden dolayı teşekkür etti. ANKARALİBYALI Bakan Başağa "Hafter'in yaptığı operasyon, tüm bölgedeki güvenliği bozmuştur. Bu sorumluluk, sadece Hafter'in değil, onu destekleyen diğer ülkeler de bu sorumluluğun altındadır" dedi. Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri BakanıCamilleri de davetten ve gösterilen yakın ilgiden dolayı Bakan Akar'a teşekkür etti. Türkiye'nin yüksek potansiyele sahip bir ülke olduğunun altını çizen Camilleri, iki ülkenin liderlerinin karşılıklı yaptıkları ziyaretleri Türkiye ve Malta arasındaki güçlü diplomatik bağların işareti olarak nitelendirdi.