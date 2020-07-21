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'da, 'ndan kalma toplu mezarda 814 kişinin kalıntısına ulaşıldı

'da, 'ndan kalma bir toplu mezarda yapılan kazı çalışmasında en az 814 kişinin kemik kalıntılarına ulaşıldığı bildirildi. Hırvat Gaziler Bakanlığından yapılan açıklamada, Jazovka mevkisinde bir toplu mezarda 5 gündür kazı çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

AA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 17:09 ABONE OL
Hırvatistan'da, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma toplu mezarda 814 kişinin kalıntısına ulaşıldı

Hırvatistan'da, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir toplu mezarda yapılan kazı çalışmasında en az 814 kişinin kemik kalıntılarına ulaşıldığı bildirildi. Hırvat Gaziler Bakanlığından yapılan açıklamada, Jazovka mevkisinde bir toplu mezarda 5 gündür kazı çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Çalışmalarda en az 814 kişinin kemik kalıntılarının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, kalıntıların İkinci Dünya Savaşı'na işaret ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "1943'te bölgede Krasic muharebesi sırasında çok sayıda kişinin toplu mezarlara gömüldüğünü biliyoruz." ifadesine yer verildi.

Bölgedeki kazı çalışmalarının süreceğine işaret edilen açıklamada, kemik kalıntılarının ise başkent Zagreb'deki Adli Tıp Merkezine götürüleceği aktarıldı.

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Hırvatistan'da, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma toplu mezarda 814 kişinin kalıntısına ulaşıldı
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