Körfez'de taht oyunları alevlendi! Krallar hasta...

TAHTA ÇIKMA HAZIRLIKLARI

Prens Muhammed'in iktidara gelmesinin ülkeyi istikrarsızlığa sürükleyeceği yorumları yapılıyor. Nedeni ise Prens'in hem askeri hem de ekonomik konularda fevri ve acemi kararlar alması... 'Yolsuzluk operasyonu' adı altında tutuklama dalgası başlatan Prens, o dönemden bu yana iktidarını güçlendirdi. Cemal Kaşıkçı gibi ülke dışındaki birçok muhalife yönelik cinayet, kaçırma ya da aileleri üzerinde baskı kurma politikaları izleyen Prens'in, Yemen iç savaşındaki askeri girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanması da soru işaretlerine neden oluyor.