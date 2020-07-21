Libya'dan Sisi'ye askeri müdahale yetkisi veren Mısır Meclisine tepki

Mısır Meclisinin kararını ivedi bir şekilde kınama çağrısı yapılan açıklamada, Libya hükümetinden de "bu tehdide siyasi ve pratik olarak yanıt vermek için hazırlıklı olması ve uygun karşılığı vermek için her türlü seçeneği değerlendirmesi" istendi.

Açıklamada, "Libya, Mısır'ın ulusal güvenliğine yönelik tehdit teşkil etmiyor ki Mısır Meclisi askeri müdahale tehdidi savursun." ifadesine yer verildi.

Mısır Meclisi dün, Cumhurbaşkanı Sisi'ye "ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma yetkisi verilmesi" yönündeki tasarıyı onaylamıştı.

Sisi’nin tehdidi ve Sirte-Cufra düğümü

Sisi yönetimine yakınlığıyla bilinen Milletvekili Mustafa Bekri, 19 Temmuz'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mısır Meclisinin Cumhurbaşkanı Sisi'ye Libya'ya askeri müdahale konusunda yetki verilmesi konusunu görüşmek üzere pazartesi günü toplanacağını" duyurmuştu.

LİBYA HÜKÜMETİNİN TALEBİ OLMADI

Uluslararası toplum tarafından tanınan Libya hükümetinin Mısır'dan herhangi bir talebi olmamasına rağmen ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisinden geçen hafta yapılan açıklamada Mısır'ın askeri müdahalesinden bahsedilmişti.

Akile Salih'in başkanlığını yaptığı Tobruk Meclisinin açıklamasında, "Eğer Mısır hükümeti, Libya ve Mısır'ın güvenliği konusunda bazı tehlikeler görüyorsa, bölgedeki ulusal güvenliği sağlamak için Mısır ordusunun askeri müdahalesinden memnuniyet duyarız." ifadelerini kullanmıştı.