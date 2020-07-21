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’lılar ölümü bile göze alıp örgütten kaçıyor

Giriş Tarihi: 21.7.2020 ABONE OL
PKK’lılar ölümü bile göze alıp örgütten kaçıyor
IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), terör örgütü PYD/PKK elebaşılarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm'ün Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim olmasında IKBY'nin yer aldığı iddialar hakkında yazılı açıklama yaptı. Sürecin IKBY ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığı ifade edildi. Terör örgütü PKK'nın IKBY'ye yönelik ithamlarının sert bir dille eleştirildiği açıklamada, "İftira atmak yerine PKK'nin kendine sorması gereken şudur: Neden insanlar saflarımı terk ediyor ve neden hayati tehlikeye rağmen kaçmaya hazırlar" ifadeleri kullanıldı. Dalya Mahmut Müslüm, Mersin Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu 15 Temmuz'da teslim olmuştu.
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PKK’lılar ölümü bile göze alıp örgütten kaçıyor
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