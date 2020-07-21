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Rus medyası son dakika duyurdu! Milyonlarca Rus sınırların açılmasını bekliyor

'nın en yüksek tirajlı iş dünyası gazetesi Kommersant'ta yer alan son dakika habere göre; coronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan sınırların açılması durumunda 'ye milyonlarca gideceğini duyurdu. Rus medyasında yer alan son dakika haberde online rezervasyon yapılan tur şirketlerinin sitelerinde de en çok aranan ülkenin Türkiye olduğu bildirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 12:03 Son Güncelleme: 21.7.2020 12:17 ABONE OL
Rus medyası son dakika duyurdu! Milyonlarca Rus turist sınırların açılmasını bekliyor

Rusya'nın en yüksek tirajlı iş dünyası gazetesi Kommersant, Türkiye-Rusya sınırlarının açılması durumunda, Türkiye'ye giden turist sayısının 4 milyonu bulacağını duyurdu.

4 MİLYONU BULUR

Rusya medyasından Kommersant, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle durdurulan uçuşların yeniden başlaması halinde, Rusya'dan Türkiye'ye gidecek turist sayısının 4 milyonu bulabileceğini duyurdu. Kommersant, 2019 yılında bu sayısının 7 milyon olduğunu, geçtiğimiz haftalarda en çok rezervasyon yapılan yerin Türkiye olduğunu kaydetti.

EN ÇOK ARANAN YER TÜRKİYE

Rusya'da online rezervasyon yapılan tur şirketlerinin internet sitelerinde de en çok aranan ülkenin Türkiye olduğu bildirildi. Öte yandan gazetedeki haberde, Rus turistlerin Belarus üzerinden Türkiye, Arnavutluk ve Mısır'a tatil yapmaya gittiklerini bildirdi.

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Rus medyası son dakika duyurdu! Milyonlarca Rus turist sınırların açılmasını bekliyor
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