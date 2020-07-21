Sellerde can kaybı 117’ye yükseldi

ENDONEZYA G ve Bangladeş'teki sellerde toplam 117 kişi hayatını kaybetti. Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısının 38'e yükseldiği, 11 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Yetkililer, aile yakınlarının bildirimleri üzerine kayıp kişi sayısının da 11 olarak güncellendiği bilgisini paylaştı.Bangladeş hükümeti de ülkede muson yağışlarının yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısının 79'a çıktığını bildirdi. Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.