Sisi ateşle oynuyor

Mısır Meclisi, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye 'ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma yetkisi' verdi. Sisi'ye yakınlığıyla bilinen Milletvekili Mustafa Bekri, Twitter paylaşımında yetkinin Libya'ya askeri müdahaleye yönelik olduğunu duyurmuştu. Uluslararası toplum tarafından tanınan Libya hükümetinin Mısır'dan herhangi bir talebi olmamasına rağmen, ülkenin doğundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisinden geçen hafta yapılan açıklamada Mısır'ın askeri müdahalesinden bahsedilmişti. AA