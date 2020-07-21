Son dakika: Corona virüsü aşısı müjdesi! Ülkeler sıraya girmişti, hem üniversite hem Başbakan duyurdu: Bağışıklık sağlandı

Corona virüsü aşısı ile ilgili heyecan veren bir son dakika haberi geldi. Klinik aşamasında çalışmalarını sürdüren Oxford Üniversitesi aşı çalışmalarında çok önemli bir safhaya geldiğini bildirdi. AstraZeneca isimli şirketle birlikte yürütülen aşı çalışmalarında bağışıklığın sağlandığı bildirildi.
"ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK"
Oxford Üniversitesinden yapılan açıklamada, Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü ve Oxford Aşı Grubun iş birliğinde yürütülen çalışmalarda, Kovid-19'a karşı güvenli ve etkili bir aşı bulma yolunda önemli bir adım atıldığı kaydedildi.
"28 GÜNDE ANTİKOR YANITI VERDİ"
Çalışmaların sonuçlarının paylaşıldığı açıklamada, potansiyel Kovid-19 aşısının 14 gün içinde T hücresi, 28 gün içinde de antikor yanıtı verdiği aktarıldı.
"77 GÖNÜLLÜDE DENENDİ"
Yaklaşık bin 77 gönüllü üzerinde 23 Nisan-21 Mayıs tarihlerinde yapılan denemelerde, potansiyel Kovid-19 aşısının SARS- Cov-2 virüsü ile savaşabilen antikorlar ve beyaz kan hücreleri ürettiği paylaşıldı.
"TAM ANLAMI İLE KORUDUĞUNU SÖYLEMEK İÇİN ERKEN"
Bağışıklık sistemini destekleyen ve güvenli olduğu belirtilen potansiyel aşının tam anlamıyla koruma sağladığını söylemenin erken olduğu, denemelerin sürdürüldüğü belirtildi.
"AŞI GÜVENLİ"
Oxford Üniversitesinde aşı çalışmalarına öncülük eden Profesör Andrew Pollard, faz 1 ve 2 aşamalarında elde ettikleri verilerde aşının güvenli olduğunu ve beklenmedik reaksiyonlar gözlemlemediklerini kaydetti.
"DÜNYA ÇAPINDA ÜRETİM PLANIMIZ DEVAM EDİYOR"
Oxford Üniversitesinin aşının başarılı olması durumunda üretim ve dağıtım anlaşması yaptığı ilaç firması AstraZeneca'nın Araştırma ve Geliştirme Bölümü Müdür Yardımcısı Mene Pangalos, elde edilen verilerle aşının işe yaradığını gördüklerini, başarılı sonuçlar ile dünya çapında üretim planlarına devam ettiklerini söyledi.
BORİS JOHNSON DA PAYLAŞTI
İngiltere Başbakanı Boris Johnson Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşı çalışmasında doğru yolda olduklarını gösteren önemli bir aşamaya gelindiğini ve bunun büyük bir haber olduğunu belirtti.