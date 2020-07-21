Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Corona virüsü aşısı müjdesi! Ülkeler sıraya girmişti, hem üniversite hem Başbakan duyurdu: Bağışıklık sağlandı

Son dakika: Corona virüsü aşısı müjdesi! Ülkeler sıraya girmişti, hem üniversite hem Başbakan duyurdu: Bağışıklık sağlandı

Son dakika haberi: Corona virüsü aşısı ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Aşı çalışmalarını AstraZeneca isimli şirketle birlikte yürüten üretilen aşının ilk sonuçlarını duyurdu. Denemelerde aşının insan vücudunda bağışıklık sağladığı bildirildi. İşte dünyayı umutlandıran son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 21.7.2020 11:06 Son Güncelleme: 21.7.2020 11:21 ABONE OL
Son dakika: Corona virüsü aşısı müjdesi! Ülkeler sıraya girmişti, hem üniversite hem Başbakan duyurdu: Bağışıklık sağlandı

Corona virüsü aşısı ile ilgili heyecan veren bir son dakika haberi geldi. Klinik aşamasında çalışmalarını sürdüren aşı çalışmalarında çok önemli bir safhaya geldiğini bildirdi. AstraZeneca isimli şirketle birlikte yürütülen aşı çalışmalarında bağışıklığın sağlandığı bildirildi.

Son dakika: Corona virüsü aşısı müjdesi! Ülkeler sıraya girmişti, hem üniversite hem Başbakan duyurdu: Bağışıklık sağlandı

"ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK"

Oxford Üniversitesinden yapılan açıklamada, Jenner Enstitüsü ve Oxford Aşı Grubun iş birliğinde yürütülen çalışmalarda, Kovid-19'a karşı güvenli ve etkili bir aşı bulma yolunda önemli bir adım atıldığı kaydedildi.

Son dakika: Corona virüsü aşısı müjdesi! Ülkeler sıraya girmişti, hem üniversite hem Başbakan duyurdu: Bağışıklık sağlandı

"28 GÜNDE ANTİKOR YANITI VERDİ"

Çalışmaların sonuçlarının paylaşıldığı açıklamada, potansiyel Kovid-19 aşısının 14 gün içinde T hücresi, 28 gün içinde de antikor yanıtı verdiği aktarıldı.

Son dakika: Corona virüsü aşısı müjdesi! Ülkeler sıraya girmişti, hem üniversite hem Başbakan duyurdu: Bağışıklık sağlandı

"77 GÖNÜLLÜDE DENENDİ"

Yaklaşık bin 77 gönüllü üzerinde 23 Nisan-21 Mayıs tarihlerinde yapılan denemelerde, potansiyel Kovid-19 aşısının SARS- Cov-2 virüsü ile savaşabilen antikorlar ve beyaz kan hücreleri ürettiği paylaşıldı.

Son dakika: Corona virüsü aşısı müjdesi! Ülkeler sıraya girmişti, hem üniversite hem Başbakan duyurdu: Bağışıklık sağlandı

"TAM ANLAMI İLE KORUDUĞUNU SÖYLEMEK İÇİN ERKEN"

Bağışıklık sistemini destekleyen ve güvenli olduğu belirtilen potansiyel aşının tam anlamıyla koruma sağladığını söylemenin erken olduğu, denemelerin sürdürüldüğü belirtildi.

Son dakika: Corona virüsü aşısı müjdesi! Ülkeler sıraya girmişti, hem üniversite hem Başbakan duyurdu: Bağışıklık sağlandı

"AŞI GÜVENLİ"

Oxford Üniversitesinde aşı çalışmalarına öncülük eden Profesör Andrew Pollard, faz 1 ve 2 aşamalarında elde ettikleri verilerde aşının güvenli olduğunu ve beklenmedik reaksiyonlar gözlemlemediklerini kaydetti.

Son dakika: Corona virüsü aşısı müjdesi! Ülkeler sıraya girmişti, hem üniversite hem Başbakan duyurdu: Bağışıklık sağlandı

"DÜNYA ÇAPINDA ÜRETİM PLANIMIZ DEVAM EDİYOR"

Oxford Üniversitesinin aşının başarılı olması durumunda üretim ve dağıtım anlaşması yaptığı ilaç firması AstraZeneca'nın Araştırma ve Geliştirme Bölümü Müdür Yardımcısı Mene Pangalos, elde edilen verilerle aşının işe yaradığını gördüklerini, başarılı sonuçlar ile dünya çapında üretim planlarına devam ettiklerini söyledi.

Son dakika: Corona virüsü aşısı müjdesi! Ülkeler sıraya girmişti, hem üniversite hem Başbakan duyurdu: Bağışıklık sağlandı

BORİS JOHNSON DA PAYLAŞTI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşı çalışmasında doğru yolda olduklarını gösteren önemli bir aşamaya gelindiğini ve bunun büyük bir haber olduğunu belirtti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Corona virüsü aşısı müjdesi! Ülkeler sıraya girmişti, hem üniversite hem Başbakan duyurdu: Bağışıklık sağlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA