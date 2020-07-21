Son dakika haberi: Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 2 İHA düşürdü

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait iki insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Ağdam bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, sınır hattının Tovuz bölgesi yönünde keşif uçuşu yapan bir İHA'nın da Azerbaycan askerlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.Azerbaycan: Sırbistan, Ermenistan'a sınırdaki çatışmalar sürerken silah gönderdi BM'den, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının büyümesi "felaket" olur uyarısı Bakan Akar: "Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz"