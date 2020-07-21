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Son dakika haberi: ordusu, 'a ait 2 İHA düşürdü

ordusunun, 'a ait iki insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattında Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.

AA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 09:35 Son Güncelleme: 21.7.2020 09:41 ABONE OL
Son dakika haberi: Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 2 İHA düşürdü

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait iki insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Ağdam bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, sınır hattının Tovuz bölgesi yönünde keşif uçuşu yapan bir İHA'nın da Azerbaycan askerlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

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Son dakika haberi: Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 2 İHA düşürdü
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