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Son dakika: 'da kan donduran olay! Korkunç cinayetleri böyle itiraf etti!

Son dakika haberi: 'da Kurt adam’ lakabıyla bilinen , kadın cinayetlerini itiraf etti. Seri katilin 200'e yakın kadını öldürdüğü iddiaları ülkede infiale yol açtı. Mikhail Popkov isimli , mahkemede cinayetleri itiraf etti. Seri katilin 1992 yılından 2010'a kadar 81 2019 yılında sie 2 kadını öldürdüğü ortaya çıkarken cinayetler ile ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 14:50 Son Güncelleme: 21.7.2020 15:10 ABONE OL
Son dakika: Rusya'da kan donduran olay! Korkunç cinayetleri böyle itiraf etti!

'da 'Kurt adam' lakabıyla bilinen isimli seri katilin bugüne kadar 200'e yakın kadınıöldürdüğü iddiaları ülkede infiale yol açtı

Son dakika: Rusya'da kan donduran olay! Korkunç cinayetleri böyle itiraf etti!

'da 'Kurt adam' lakabıyla tanınan isimli , mahkemede bugüne kadar 83 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti.Kan donduran olayla ilgili Rus polisinin yaptığı açıklamada seri katilin bu güne kadar öldürdüğü kadın sayısının 200'e yakın olabileceğini iddia etti. Seri katilin 1992 yılından 2010'a kadar 81 kadını öldürdüğü tespit edilirken, 2019 yılında iki kadının daha öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Son dakika: Rusya'da kan donduran olay! Korkunç cinayetleri böyle itiraf etti!

ÖNCE TECAVÜZ ETTİ, SONRA DA İŞKENCEYLE ÖLDÜRDÜ

Kurt adam' lakabıyla tanınan adlı seri katilin kadınları öldürmeden önce onlara tecavüz ettiği daha sonra da, tornavida, balta ve beyzbol sopasıyla kurbanlarını öldürdüğü belirtildi.Olayın ortaya çıkması ülkede infiale yol açtı.

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Son dakika: Rusya'da kan donduran olay! Korkunç cinayetleri böyle itiraf etti!
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