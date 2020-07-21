Son dakika: Ukrayna’da rehine krizi! Yolcu otobüsünde 20 kişiyi rehin aldı

Ukrayna'da bir kişi, 20 kişinin bulunduğu bir yolcu otobüsünü durdurduğu ve içeridekileri rehin aldığı belirtildi. Saldırganın üzerinde patlayıcı ve silah olduğu belirtiliyor.

POLİS SALDIRGANLA İLETİŞİM KURMAYA ÇALIŞIYOR

Ukrayan'nın Lutsk kentinde bir saldırgan, 20 kişinin bulunduğu yolcu otobüsünü durdurduğu ve içerisindeki yolcuları rehin aldığı bildirildi. Yerel medya, saldırganın üzerinde patlayıcı ve silah bulundurduğunu duyurdu. Polisin saldırganla iletişim kurmaya çalıştığı aktarıldı.

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