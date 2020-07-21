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Son dakika: ’da rehine krizi! Yolcu otobüsünde 20 kişiyi rehin aldı

Son dakika haberi: ’da bir kişi, 20 kişinin bulunduğu bir yolcu otobüsünü durdurduğu ve içeridekileri rehin aldığı belirtildi. Saldırganın üzerinde ve silah olduğu belirtiliyor. İşte son dakika haberin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 12:07 Son Güncelleme: 21.7.2020 12:16 ABONE OL
Son dakika: Ukrayna’da rehine krizi! Yolcu otobüsünde 20 kişiyi rehin aldı

Ukrayna'da bir kişi, 20 kişinin bulunduğu bir yolcu otobüsünü durdurduğu ve içeridekileri rehin aldığı belirtildi. Saldırganın üzerinde patlayıcı ve silah olduğu belirtiliyor.

POLİS SALDIRGANLA İLETİŞİM KURMAYA ÇALIŞIYOR

Ukrayan'nın Lutsk kentinde bir saldırgan, 20 kişinin bulunduğu yolcu otobüsünü durdurduğu ve içerisindeki yolcuları rehin aldığı bildirildi. Yerel medya, saldırganın üzerinde patlayıcı ve silah bulundurduğunu duyurdu. Polisin saldırganla iletişim kurmaya çalıştığı aktarıldı.

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Son dakika: Ukrayna’da rehine krizi! Yolcu otobüsünde 20 kişiyi rehin aldı
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