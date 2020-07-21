Türk restoran sahibi masayı yaktı

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein'e bir tepki de New York'taki restoran sahibi Türk'ten geldi. Mekanın sahibi Ze ynel Erden, Harvey Weinstein ve Jeffrey Epstein'in daha önce sık gelerek oturduğu bir masayı yaktı. CNN'e konuşan Erdem, "Epstein'in bu masada oturduğunu hatırladıkça 'bu laneti yakmalıyım' diye düşündüm ve restoranımın lekelenmesine istemedim. Bu restoranda kadınları istismar edenler hoş karşılanmaz" dedi. Epstein, yargılanmayı beklediği hüpishanede ölü bulunmuştu.