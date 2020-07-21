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’da büyükannenin torununu tasma takarak yüzdürmesi tepkilere neden oldu

'da torununu plaja götüren büyükanne, torununa tasma takarak yüzmesine izin verdi. Büyükannenin tavrı tepkilere neden olurken, kendisini "denize açılmasını engellemek için yaptım" sözleriyle savundu.

DHA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 12:46 ABONE OL
Ukrayna’da büyükannenin torununu tasma takarak yüzdürmesi tepkilere neden oldu

Ukrayna'da torununu plaja götüren büyükanne, torununa tasma takarak yüzmesine izin verdi. Büyükannenin tavrı tepkilere neden olurken, kendisini "denize açılmasını engellemek için yaptım" sözleriyle savundu.

Olay, Ukrayna'nın Zaporozhye kentindeki Primorsky Posad plajında yaşandı.Büyükanne, torununun beline bağladığı tasma ile yüzmesine izin verdi. Çocuğun boğulma ihtimaline karşı belinden bağladığı tasma ile yüzmesine izin veren büyükannenin daha önce, otobüs durağında torununu unuttuğu da bildirildi. Adı açıklanmayan büyükanne tepkilerin ardından kendisini ""denize açılmasını engellemek için yaptım" sözleriyle savundu.

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Ukrayna’da büyükannenin torununu tasma takarak yüzdürmesi tepkilere neden oldu
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