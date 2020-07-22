Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne Başbakanlık önündeki eylemini sürdürdü

Başbakanlık binası önünde bu hafta da bir grupla gösteri yapan Maide T, 22 haftadır eylem yaptığını belirterek, "Kızım PKK'nın elinden kurtarılmadığı müddetçe eylemim değil 22 hafta, 222 hafta da sürse bırakmayacağım. PKK benim yılıp bırakacağımı zannediyorsa aldanıyor." dedi.

Kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T: "Kızım PKK'nın elinden kurtarılmadığı müddetçe eylemim değil 22 hafta, 222 hafta da sürse bırakmayacağım. PKK benim yılıp bırakacağımı zannediyorsa aldanıyor"

Alman yetkililerden hala yardım teklifi gelmediğini ve sesini duymadıklarını ifade eden Maide T, "Kızımı geri getirmek için her yolu deneyeceğim. Tüm yetkililere sesleniyorum, kızımı geri getirmeme yardımcı olun." diye konuştu.

Kızı Nilüfer T'ye tekrar seslenen Maide T, "Kızım bu zulmü bana yaşatma artık. Manen çok yıprandım, daha fazla üzme beni. Bu zulmü ne kendine ne bana yaşat. Etrafındaki insanlara aldanma. Yüreğinin sesini dinle, bir an önce evine gel." ifadelerini kullandı.

- "PKK BİR VİRÜSTÜR" YAZILI PANKART AÇTILAR

Maide T'ye destek için toplanan göstericiler, "Lütfen bana kızımı PKK'dan kurtarmak için yardım edin", "PKK bir virüstür" yazılı pankart açarak, üzerinde Nilüfer T'nin fotoğrafı ile "PKK tarafından kaçırıldı" ifadesi yazan tişörtler giydi.

Maide T, 12 Kasım 2019'da "Okula gidiyorum." diyerek evden ayrılan kızından o günden beri haber alamıyordu.

Acılı anne, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" adlı derneğin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda ve Federal Meclis önünde gösteri yaparak kızının terör örgütünden kurtarılmasını istemişti.

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