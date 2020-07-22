BİM, ŞOK, Migros, A101 market şubeleri saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 2020 Marketlerin açılış, kapanış, öğle arası ile çalışma saatleri

Genel olarak marketlerin kaçta açılacağı sabah 08:00 sularında oldukça merak edilip, araştırılır. Aynı şekilde akşam saatlerinde de marketlerin kaçta kapanacağı takip edilir. Ülkemizde en çok tercih edilen marketler arasında ŞOK, Migros, A101, BİM gibi mağazalar yer alır. Marketlerin çalışma programında öğle arası yoktur, Cuma günleri hariç mağazalar kapanmaz, nöbet sistemiyle sabah 09:00'dan akşam 21:00'e kadar müşterilere hizmet verir. Corona virüs sürecinde marketlerin kapanış saati 20:00'ye çekilse de şu sıralar çoğu marketin kapanma saati 21:00 olarak dikkat çekiyor.

A101, ŞOK, MİGROS, FİLE, BİM MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Ülkemizde en çok tercih edilen marketler arasında yer alan A101 ve BİM'in çalışma saatleri şöyle Türkiye'nin 81 ilinde de şubesi bulunan A101 ile BİM marketleri saat 09:00'da açılıyor, saat 21:00'de de kapanıyor. Bu marketlerde nöbetleşe çalışma sistemi olduğu için öğle arası da açık oluyor, yalnızca cuma günleri 1 saat kapalı oluyor.

FİLE VE MİGROS KAÇA KADAR AÇIK?

Migros ve File marketleri de diğer marketler gibi saat 09:00'da açılıp saat 21:00'de kapanıyor. Migros marketlerinde kasada sıra beklememek adına kredi kartınızla ödeme yapabileceğiniz bir alan da mevcut. Kasa görevlisinin yardımı olmadan aldığınız ürünleri okutarak kredi kartı ödemesiyle sıra beklemeden alışverişinizi yapabilirsiniz. File marketleri de aynı şekilde saat 09:00'da açılıyor ve 21:00'de kapanıyor.

ŞOK MARKETLER ÇALIŞMA SAATLERİ!

Tüm diğer marketlerde olduğu gibi ŞOK marketleri de saat 09:00'da açılıyor ve 21:00'de kapanıyor. Marketlerin çalışma saatleri konusunda Valiliklerden herhangi bir genelge gelmediği sürece çalışma saatleri konusunda değişiklik olmayacak.